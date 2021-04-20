Son Dakika | Ergenekon savcısı hakkında karar

Gelen son dakika haberine göre Ergenekon savcısı hakkında karar Mehmet Murat Dalkuş'un 6 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve 2019 yılında yakalanan Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Ergenekon savcısı hakkında karar

Mehmet Murat Dalkuş'un 6 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi

İSTANBUL - FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve 2019 yılında yakalanan Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Dalkuş'un 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2019 yılının Ekim ayında yakalanıp meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcısı Mehmet Murat Dalkuş hakkında karar açıklandı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Murat Dalkuş SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Dalkuş'un Fetullahçı Terör Örgütü kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL