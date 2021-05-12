Son dakika: Ergani'de şehit yakınlarından mezarlık ziyareti
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Son dakika: Ergani'de şehit yakınlarından mezarlık ziyareti

Son dakika: Ergani'de şehit yakınlarından mezarlık ziyareti
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ergani ilçesinde şehit yakınları mezarlık ziyaretinde bulundu.

Ergani ilçesinde şehit yakınları mezarlık ziyaretinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"dan arife ve bayramın birinci günü mezarlık ziyareti için muaf tutulan vatandaşlar şehit verdikleri yakınlarının mezarını ziyaret etti.

İlçede yaşayan Kemal Yıldırım ve eşi Besra Yıldırım da 5 yıl önce Bingöl'de şehit olan polis oğulları Murat Yıldırım'ın mezarını ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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