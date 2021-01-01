Son dakika! Ergani'de camilerde temizlik çalışması
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Son dakika! Ergani'de camilerde temizlik çalışması

01.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:36
Son dakika! Ergani'de camilerde temizlik çalışması

Son dakika haberleri: Ergani'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe merkezindeki camiler dezenfekte edildi.

Ergani'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe merkezindeki camiler dezenfekte edildi.

Ergani Belediyesi ekipleri, salgının başladığı günlerde başlattığı hijyen çalışmalarını sürdürüyor.

İlçedeki camide temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, camileri Sağlık Bakanlığının onay verdiği, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle dezenfekte ediyor.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını bundan sonra da periyodik aralıklarla sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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