Son Dakika | Erenler'deki Trafik Park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde Son dakika güncel haberine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Trafik Park, tadilat ve bakım çalışmalarının ardından yeniden çocukların hizmetine sunuldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Trafik Park, tadilat ve bakım çalışmalarının ardından yeniden çocukların hizmetine sunuldu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yazılı açıklamasında, Trafik Parkı'nda çocukların kullandığı araçların ve oyun alanlarının tamir edilip bakımdan geçirildiğini bildirdi.

Yol boyaları ve trafik levhalarının yenilendiğini, eğitim sınıflarının da dezenfekte edildiğini aktaran Kılıç, "Parkımızda İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikasına uygun şekilde önlemler alındı. Çocuklarımızın can güvenliği birinci hususumuz. Bu doğrultuda gerekli tüm tedbirlerimizi aldık, hazır hale getirdik ve çocuklarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA