Son dakika... Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Üsküdar Otizm Merkezi törenle açıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 39 ilçede, 2018 yılı Mart ayından bugüne kadar, 18-36 ay arasındaki 480 bin 555 evladımız yani yarım milyon yavrumuz otizm tanı ve tedavisi için tarandı. Riskli bulunan 21 bin 285 yavrumuzdan 1388'ine maalesef otizm tanısı koyuldu." dedi.

Vali Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle yapılan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Üsküdar Otizm Merkezi'nin açılışına katıldı.

Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, sağlığa erişim ve yatırımların son 20 yıl içinde çok geliştiğini belirtti.

Okullarda 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitim ve öğretimin başladığını kaydeden Yerlikaya, İstanbul'daki 6 bin 700'ün üzerinde okulda 2 milyon 750 bin öğrencinin buluştuğunu ifade etti.

"Aşı, Kovid-19 ile mücadelede en büyük gücümüz"

Öğrencileri okula getirip götüren servisçilerin yüzde 95 oranında aşılandığını, bunun yüzde 100 çıkarılacağını dile getiren Yerlikaya, "Aşı bizim Kovid-19 ile mücadelede en büyük gücümüz. Halen tam aşılı olmayan veya aşı kararsızlığı olan varsa önce kendisi, ailesi ve sosyal çevresi, hemşehrilerinin sağlığı için bir an önce aşı olmaya gitsin." diye konuştu.

Açılan merkezin bir ilk olması sebebiyle Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile arkadaşlarını yürekten tebrik ettiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Otizm tanısının gerçekten zamanında yapılması çok önemli. İstanbul'da 39 ilçede, 2018 yılı Mart ayından bugüne kadar, 18-36 ay arasındaki 480 bin 555 evladımız yani yarım milyon yavrumuz otizm tanı ve tedavisi için tarandı. Riskli bulunan 21 bin 285 yavrumuzdan 1388'ine maalesef otizm tanısı koyuldu. 3 senedir devam eden bu proje ile şehrimizdeki yavrularımıza ve çocuklarımıza ulaşıldı. Bugüne kadar şehrimizde 19 hastanede otizm poliklinik hizmeti alan ailelerimiz artık açılışını yapacağımız bu merkezde SGK kapsamında ücretsiz olarak yararlanacak. Aynı zamanda rehabilitasyon ve aile eğitimi hizmetleri de yine bu merkezden alınabilecek."

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise otizm tanısının 3 yaşına kadar koyulmasının önemini belirtti.

Memişoğlu, hastalığın tanısı geç yakaladığında otistik bulgularıyla çocukların yaşamak zorunda olduğunu söyledi.

Otizmin tek bir kişiyi değil bütün aileyi ilgilendirdiğine dikkati çeken Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkenin sağlık sisteminin büyük yol aldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Otizm Eylem Planı'nın 3 Aralık 2016'da uygulamaya konulduğunu belirten Memişoğlu, birinci basamak olan aile hekimliğinde 400 bin çocuğu taradıklarını söyledi.

Otistik tanısı koyulan çocukların rehabilitasyonu ile gelişim süreçlerini ailelerle beraber takip edebilecekleri bir yer aramaya başladıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, binanın uygun olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'nin ilk Otizm Merkezi'ni kuralım' dedi. Otistik tanısı konulan çocukların ücretsiz gelip bu merkezde eğitim alması, konuşma terapistinden tutun da psikoterapisine kadar oyun dahil bir alan oluşturmaya başladık. Bu sırada Dünya Sağlık Örgütü finansman olarak içinin döşemesini karşılayınca biz Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile burayı eşleştirerek hem çocuk psikiyatri takibi hem de çocukların tedavisinin devamı için bir alan oluşturduk. Bu merkez gibi Türkiye'nin örnek olan yerlerin fazlalaşacağına inanıyorum. Birçok insana burada tedavi etme şansını vereceği için merkezin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Üsküdar Otizm Merkezi Türkiye'de bir ilk"

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen de açılışı yapılan merkezle çok özel ve önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Türkiye'de 2000'li yıllarda her 200 çocuktan birine otizm tanısı konduğunu dile getiren Türkmen, "Günümüzde 45-50 çocukta 1 otizmli tanısı ortaya çıkıyor. Toplumun bu önemli bir yarası ama bunun Türkiye'de etkin bir tedavisi, eğitimi ne yazık ki yok. Üsküdar Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte bu merkezi açmış bulunuyoruz. Otizm tanısı konulan çocuklar ve aileleri burada eğitilecek." dedi.

Konuşmaların ardından otizmli genç Rabia Aytek gitar çalarak, şarkı söyledi.

Vali Yerlikaya, Prof. Dr. Memişoğlu, Türkmen, Aytek ve protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, merkezin açılışı yapıldı.