Son Dakika | Eren Kış-7 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son Dakika | Eren Kış-7 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Son Dakika | Eren Kış-7 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında, 3 teröristin, Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığı, bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında, 3 teröristin, Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları çerçevesinde, Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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