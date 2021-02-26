Son dakika! 'Eren-5' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi
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Son dakika! 'Eren-5' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

26.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:14
Son dakika! 'Eren-5' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

Son dakika haberler: MARDİN'de, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Eren-5' operasyonunda tespit edilen 2 sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

MARDİN'de, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Eren-5' operasyonunda tespit edilen 2 sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince terör örgütü PKK mensuplarının bulunup, etkisiz hale getirilmesi, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesi amacıyla düzenlenen 'Eren-5' operasyonları kapsamında, Ömeryan ve Bagok kırsalında, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı ve Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik' operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamındaki arazi taramasında, farklı noktalarda taşlarla gizlenen 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle imha edildi.

 


Son dakika! 'Eren-5' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi
Son dakika! 'Eren-5' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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