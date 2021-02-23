Son dakika... 'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi
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Son dakika... 'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi

23.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:56
Son dakika... 'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi

Son dakika haberi... MARDİN kırsalında, terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li gözaltına alındı.

MARDİN kırsalında, terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li gözaltına alındı. Operasyonda, teröristlerin kullandığı silahlar ve mühimmatın bulunduğu sığınak ile 10 depo kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ocak'ta, Mardin'de 145 operasyonel timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-5 Bagok' operasyonu sürüyor. Gap-Rıha kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve 10 depo tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınak ve depolarda yapılan aramalarda; 9 kilo plastik patlayıcı, 3 el bombası, M-16 tüfek, araç telsizi, mühimmat, örgütsel doküman ile çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ İLE İŞ BİRLİKÇİLERİNE ŞAFAK OPERASYONU

'Eren-5 Bagok' operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömeryan, Bagok, Gap-Rıha ve Kerboran kırsalında terör örgütü PKK/PYD/YPG mensupları ile milis ve iş birlikçilerine yönelik çalışma başlatıldı. PYD/YPG terör örgütü üyesi 3 kişinin ülke içinde gerçekleştirebileceği eylemlerin önüne geçmek amacıyla Kızıltepe ilçesinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda B.E.Ö., Y.S.E. ve A.N. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.E.Ö. ile Y.S.E., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, A.N. ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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