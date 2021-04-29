Son dakika! Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yürütülen Eren-2 Operasyonu'nda aralarında sözde özel güç sorumlusunun da olduğu 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yürütülen Eren-2 Operasyonu'nda aralarında sözde özel güç sorumlusunun da olduğu 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren-2 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince İHA/SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda sözde özel güç sorumlusunun da içinde olduğu 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı