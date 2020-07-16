Son Dakika | Ereğli'de yolcu indirme alanı hizmete girdi Son dakika habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yolcu indirebileceği yeni alan, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yolcu indirebileceği yeni alan, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kışla Mahallesi'ndeki sanayi sitesi girişinde oluşturulan yeni alanın açılış töreninde, ilçede 3 noktada bulunan yolcu indirme yeri sayısını 4'e çıkardıklarını söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yapıldığını anlatan Posbıyık, "Potbaşı mevkisinde, Devrek Yol Ayrımı ve Yeşiltepe güzergahında yolcu indirme noktalarının ardından burada tam teşekküllü, bekleme salonu, tuvaleti bulunan kapalı alanı yaptık. Vatandaşlarımız yağmurda, çamurda, güneşte bekleme salonlarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacak." dedi.

Posbıyık, güzergahta 3 adet ticari taksinin de görevlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA