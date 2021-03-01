Son Dakika | Erdoğan: "Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır."
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Son Dakika | Erdoğan: "Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır."

01.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:30
Son Dakika | Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Erdoğan: "Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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