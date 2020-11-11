Son Dakika | Erdoğan: "Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz."
11.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:20
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz.
Erdoğan: "Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu