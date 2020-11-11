Son Dakika | Erdoğan: "Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz."
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Son Dakika | Erdoğan: "Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz."

11.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:20
Son Dakika | Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz.

Erdoğan: "Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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