Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden... Son dakika haberlerine göre Erdoğan ve Putin, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Putin, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı. Kaynak: AA