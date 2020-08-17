Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden...
Son dakika haberlerine göre Erdoğan ve Putin, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.
17.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:40
Erdoğan ve Putin, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.
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Kaynak: AA