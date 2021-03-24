Son Dakika | Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum."
24.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:39
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum.
Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan