Son dakika... Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği tesislerin inşaatına başlama töreninde konuştu: (3)
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Son dakika... Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği tesislerin inşaatına başlama töreninde konuştu: (3)

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planladıklarını belirterek, "Böylece Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye'den yola çıkacak.

Son dakika... Erdoğan
18.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:47

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planladıklarını belirterek, "Böylece Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye'den yola çıkacak. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka, Türkiye'nin Otomobili olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ndeki konuşmasında, kendi dönemlerinde Bayraktar İnsansız Hava Araçlarının hangi zorluklardan geçerek bugünlere geldiğine bizzat şahit olduklarını söyledi.

Hava araçlarının vatan savunması ve terörle mücadeledeki başarılarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız halen CHP ve ortaklarının hedefi oluyor. İnsanımıza tepeden bakan, ona 'makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam' diyerek hakir gören faşist anlayışla çarpışarak bugünlere geldik. Son 18 yılda tabiri caizse, hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin hepsinin büyüklüğü karşısında geri adım atmadık, asla umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik 5 tane yiğit adam dedik. Sonunda bu oldu mu? Oldu. Şimdi biz bu 5 yiğit adamla yola çıktık. Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz. Ölmek var, dönmek yok. Şunu da açık ve net söylüyorum. Herhangi bir aksilik şu bu oldu, elhamdülillah devletimizin hazinesi, maliyesi bu işi bitirmeye yeter. Bunu böyle bitiririz. CHP'nin takoz siyasetine rağmen, sonuçta ülkemizi sanayiden üretime, sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda hayalleriyle buluşturduk. Çünkü biz bu ülkeye bu millete güveniyoruz. Biz Türkiye'nin potansiyeline, tarihi şanlı destanlarla dolu Türk milletinin zorluklar karşısındaki mücadele azmine inanıyoruz. Biz, fırsat verildiğinde insanımızın neleri başaracağını yakinen biliyoruz. Her zaman söylüyorum. Bugün Bursa'dan yine söylüyorum. Biz 'İman varsa imkan da vardır.' şiarıyla hareket ediyoruz."

"Aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde olduğu gibi samimi mücadelelerini gördüğünü ve desteklediğini dile getirdi. 27 Aralık'ta kamuoyunun beğenisine sunulan araçların, milletten de çok yoğun takdir topladığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anketler, milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu gösteriyor.

Bu tablo, hem bizim hem de bu işe gönül veren ekibin motivasyonunu daha da artırıyor.

Salgın döneminde bir yandan fabrika inşaatına başlamak için tüm süreçleri tamamlarken, diğer yandan da 78'i Türkiye'de yerleşik firmalardan oluşan tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ünü tamamladık.

Çin'de dış tasarım, Avrupa Birliği ülkelerinde ise iç ve dış tasarımımızın tescil işlemleri bitti.

Rusya, Güney Kore, Japonya ve Amerika'daki tasarım tescil süreçleri devam ediyor. Kullanıcı araştırmaları ve mühendislik çalışmalarının tümü yine planlanan takvim çerçevesinde gerçekleşti.

Bugün ise 'Bismillah' diyerek tesisimizin inşaatına inşallah birlikte başlıyoruz. Burası Bursa. Çok önemli bir yer. Sadece Yeşil Bursa değil, burası payitaht Bursa. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz.

Böylece Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye'den yola çıkacak. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka, Türkiye'nin Otomobili olacaktır."

Fabrika alanında 4 binin üzerinde vatandaşa istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika alanında 4 binin üzerinde vatandaşın istihdam edileceğini, dolaylı istihdam da düşünüldüğünde bu sayının çok daha fazla olacağını ifade etti.

Bölgedeki üniversitelerle iş birliği halinde sanayi kuruluşlarına nitelikli iş gücü kazandıracaklarının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Endüstrideki tedarik yapısını geliştirirken, yeni girişimlerin ve yenilikçi fikirlerin önünü açacağız.

Biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da örneklerine değindi.

Şimdiden Türkiye'nin Otomobili yola çıkıyor ve bu tedarikçilerinin arasına

daha evvel hiçbir büyük üretici için çalışmamış filiz girişimler şimdiden katıldı.

Kendini TOGG'la ispat edecek bu şirketler, küresel tedarikçi olma potansiyeline sahipler. Geri görüş kameralarında bir dünya markası çıkarabileceğimiz gibi akıllı yaşam teknolojilerinde çığır açıcı işler Türk firmalarından çıkacaktır, hiç endişe duymuyorum. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili'nin alameti farikası elektrikli olmasıdır.

Lityum, elektrikli otomobillerin bataryalarının hızlı sarj olmasını, ömrünün ve kullanım mesafesinin özellikle de uzamasını sağlar.

Eti Maden İşletmemiz, bor kaynaklarından lityum üretilmesi için 2-3 yıldır Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Projeyle rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıklar geri kazanılarak lityum üretilecek. Pilot üretim tesisinin projesini tamamladık, inşallah haftaya montaja, yıl sonunda ise üretime başlıyoruz. Durmak yok yola devam. Türkiye'nin Eti Maden eliyle dahi batarya için gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli de var. Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ve teknolojinin "altın üçgeni" olarak gördüğü Gemlik, Bilişim Vadisi ve İstanbul'a bu projede çok iş düştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, pek çok işimizden olduğu gibi Türkiye'nin Otomobili Projesi'nden de hep birlikte alnımızın akıyla çıkacağız. Bu hayali gerçekleştirmek için yola çıktığımızda özel sektörün koordinasyonunu sağlama görevini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize vermiştik. Bu kurumumuzun öncülüğünde bir araya gelen babayiğitler, hamdolsun işi bu noktaya kadar getirdi. Kendilerini bir kez daha şahsım, milletim adına gönülden tebrik ediyor, inşallah gerisini de aynı azim ve kararlılıkla yürüteceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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