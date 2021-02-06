Son Dakika | Erdoğan: "Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep...
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Son Dakika | Erdoğan: "Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep...

06.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:42
Son Dakika | Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Erdoğan: "Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı.

Erdoğan: "Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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