Son Dakika | Erdoğan: "Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep...
06.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:42
Son dakika gündem haberi... Erdoğan: "Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı.
Erdoğan: "Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu