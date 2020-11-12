Son dakika... Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir."
12.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 19:04
Son dakika haberler: Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir.
Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen