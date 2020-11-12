Son dakika... Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir."
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Son dakika... Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir."

12.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 19:04
Son dakika... Erdoğan:

Son dakika haberler: Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir.

Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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