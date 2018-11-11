Son Dakika! Erdoğan-Trump Görüşmesiyle İlgili Beyaz Saray'dan Açıklama: Kaşıkçı Cinayeti Konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray yetkilisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştüğünü açıkladı.

Reuters'a konuşan Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştüğünü duyurdu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray yetkilisi, Erdoğan ve Trump'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştüğünü açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan Erdoğan, akşam yemeğinde Trump ile yan yana oturmuş ve bir süre sohbet etmişti.

ERDOĞAN İLE TRUMP, YEMEKTE YAN YANA OTURMUŞLARDI

Cumhurbaşkanı Macron tarafından verilen akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturmuştu. Erdoğan ile Trump bir süre sohbet etmişti.