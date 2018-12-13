Erdoğan'dan 9 Kişinin Hayatını Kaybettiği Tren Kazasıyla İlgili Jet Talimat: Tüm Birimler Seferber Edilsin

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpışmasıyla meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah 06.36'da meydana gelen kazayla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

"TÜM BİRİMLER SEFERBER EDİLSİN"

Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

YÜKSEK HIZLI TREN KAZA YAPTI: 9 KİŞİ ÖLDÜ

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Çiftlik'te bulunan Marşandiz istasyonunda kaza yaptı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini söyledi.

MEHMET CAHİT TURHAN: KAZA NEDENİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Bakan Turhan, şöyle konuştu: "Bu sabah Ankara Garı'ndan Konya'ya hareket eden trenimiz 06.30 sıralarında Yenimahalle İlçemizde yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş. Bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde gerekli olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastanelerimizde tedavi gören 47 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Kaza nedenine ilişkin araştırma devam ediyor, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız." dedi.