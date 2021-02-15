Son dakika! Erdoğan: "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır."
15.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:22
Son dakika haberler... Erdoğan: "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır."
Erdoğan: "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya