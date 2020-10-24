Son dakika: Erdoğan: "Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek."
24.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:36
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek.
Erdoğan: "Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü