Son dakika! Erdoğan: "Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler."
18.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:35
Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler.
Erdoğan: "Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap