Son dakika: Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin...
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Son dakika: Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin...

20.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:36
Son dakika: Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin...

Son dakika habere göre Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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