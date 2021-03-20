Son dakika: Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin...
20.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:36
Son dakika habere göre Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.
Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız