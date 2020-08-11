Son Dakika | Erdoğan: "Şehadetinin üçüncü yılında terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun...
Son dakika haberine göre Erdoğan: "Şehadetinin üçüncü yılında terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde"
11.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:48
Erdoğan: "Şehadetinin üçüncü yılında terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde"
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Kaynak: AA