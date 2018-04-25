Son Dakika! Erdoğan, Müjdeyi Verdi: TANAP Seçimlerden Önce Açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, "Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın açılışını yapacağız. Haziran ayı başlarında yapacağız. Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"24 HAZİRAN'DAN SONRA İLK ZİYARETİM AZERBAYCAN'A OLACAK"

"Bildiğiniz gibi Sayın Aliyev, büyük farkla kazandığı seçimlerden sonra ilk yurt dışı ziyaretini ülkemize yapıyor. Bu başarısından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah, aziz kardeşimizin vizyoner liderliği altında can Azerbaycan gelişmeye devam edecektir.

Hatırlayacağınız üzere ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurt dışı ziyaretimi de Azerbaycan'a yapacağım.

"TANAP'IN AÇILIŞINI SEÇİMDEN ÖNCE YAPACAĞIZ"

Geçen yıl Bakü-Tiflis-Kars hattını açmıştık. Önümüzdeki dönemde yeni projeler var, bunları hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır. En büyük proje, malum. Yakın zaman Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını yapacağız. Bunu seçim öncesinde gerek milletimize gerekse tüm dünyaya müjdemiz olacaktır. TANAP bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Böylece Azerbaycan Türkiye'de 1 numaralı yatırımcı olacaktır.

"SAVUNMA SANAYİNDE ATACAĞIMIZ ADIMLAR EN ÖNEMLİ HEDEF"

Savunma sanayinde birlikte atacağımız ve atmamız gereken adımlar en önemli hedeftir. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Gürcistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan'la oluşturduğumuz üçlü işbirliği mekanizmaları da son derece önemlidir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, 28 Mayıs tarihi Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin 100. yılıdır. Bu bağımsızlığının ilanında katkısı bulunan Kafkas İslam Ordusu'nın şehitlerini anmak için iki ülke de hazırlıklarını yapıyor. İki devlet bir millet boş bir ifade değildir. Bu vesileyle Haydar Baba'yı da rahmetle anıyorum. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışma da artarak devam ediyor.

"STRATEJİK İLİŞKİLERİMİZİ DAHA YUKARI TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

15 Temmuz sonrası bize geçmiş olsun dileklerini ileten ve destek veren ilk kardeşlerimden birisi İlham Aliyev olmuştur. Zeytin Dalı sırasında Azeri hükümeti ve Azeri halkı hep bizimle beraber olmuştur. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümü arzumdur. Askeri ve savunma sanayi alanında iş birliğimizi de geliştirme konusunda kararlıyız. Burada üzerinde mutabık kaldığımız tüm konuların takipçisi olacağız ve stratejik ilişkilerimizi daha yukarı taşımak için tüm imkanlarımızla çalışacağız."