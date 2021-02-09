Son dakika... Erdoğan: "Savunma, tarım, şehircilik, otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştireceğiz"
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Son dakika... Erdoğan: "Savunma, tarım, şehircilik, otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştireceğiz"

09.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:15

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.

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Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır."

Erdoğan: "Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır."

Erdoğan: "Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır."

Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmektir."

Erdoğan: "Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmaktır."

Son dakika... Erdoğan: 'Savunma, tarım, şehircilik, otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştireceğiz'
Son dakika... Erdoğan: 'Savunma, tarım, şehircilik, otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştireceğiz'
Son dakika... Erdoğan: 'Savunma, tarım, şehircilik, otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştireceğiz'
Son dakika... Erdoğan: 'Savunma, tarım, şehircilik, otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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