Son dakika... Erdoğan: "Savunma, tarım, şehircilik, otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştireceğiz"
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.
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Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır."
Erdoğan: "Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır."
Erdoğan: "Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır."
Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmektir."
Erdoğan: "Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı