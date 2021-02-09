Son dakika... Erdoğan: "Savunma, tarım, şehircilik, otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştireceğiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.