Son dakika... Erdoğan: "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk...
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Son dakika... Erdoğan: "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk...

15.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:13
Son dakika... Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık."

Erdoğan: "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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