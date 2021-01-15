Son dakika... Erdoğan: "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk...

Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık."