Son dakika... Erdoğan: "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk...
15.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:13
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık."
Erdoğan: "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe