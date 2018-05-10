Erdoğan-Putin ile ABD'nin Nükleer Anlaşma İptali Kararını Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. İli lider görüşmede ABD'nin İran kararını ele aldı.

İKİ LİDER, SURİYE'DE ARTAN GERİLİMİ ELE ALDI

İki lider yaptığı görüşmede, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. Erdoğan ve Putin telefon görüşmesinde, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna değindi

ABD'NİN ANLAŞMAYA UYMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER

Erdoğan ve Putin, ABD'nin kararının (İran'a yönelik) yanlışlığını vurgulayarak, planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğunu belirtti

ABD, NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili nihai kararını geçtiğimiz gün açıklamıştı. Trump, açıklamasında İran'ın nükleer silah üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Nükleer anlaşmadan çekildiğimizi açıklıyorum" ifadesini kullanmıştı.