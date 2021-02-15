Son dakika: Erdoğan: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."

Son dakika habere göre Erdoğan: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi.