Son dakika: Erdoğan: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."
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Son dakika: Erdoğan: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."

15.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:03
Son dakika: Erdoğan:

Son dakika habere göre Erdoğan: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi.

Erdoğan: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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