Son dakika: Erdoğan: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."
15.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:03
Son dakika habere göre Erdoğan: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi.
Erdoğan: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu