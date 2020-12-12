Son Dakika | Erdoğan: "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize...
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Son Dakika | Erdoğan: "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize...

12.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:11
Son Dakika | Erdoğan:

Son dakika habere göre Erdoğan: "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz.

Erdoğan: "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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