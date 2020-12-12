Son Dakika | Erdoğan: "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize...
12.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:11
Son dakika habere göre Erdoğan: "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz.
Erdoğan: "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu