Son dakika... Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda... Son dakika haberi... Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konularını ele aldı.

Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konularını ele aldı Kaynak: AA