Son dakika... Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda...
Son dakika haberi... Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konularını ele aldı.
05.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:49
Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konularını ele aldı
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Kaynak: AA