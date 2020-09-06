Son Dakika | Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, AB kurumlarını ve üye ülkeleri bütün bölgesel konularda adil,...
Son dakika haberi... Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, AB kurumlarını ve üye ülkeleri bütün bölgesel konularda adil, tarafsız kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.
06.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:16
Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, AB kurumlarını ve üye ülkeleri bütün bölgesel konularda adil, tarafsız kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.
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Kaynak: AA