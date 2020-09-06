Son Dakika | Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, AB kurumlarını ve üye ülkeleri bütün bölgesel konularda adil,...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, AB kurumlarını ve üye ülkeleri bütün bölgesel konularda adil,...

Son dakika haberi... Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, AB kurumlarını ve üye ülkeleri bütün bölgesel konularda adil, tarafsız kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.

Son Dakika | Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, AB kurumlarını ve üye ülkeleri bütün bölgesel konularda adil,...
06.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:16

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, AB kurumlarını ve üye ülkeleri bütün bölgesel konularda adil, tarafsız kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Fatma Girik Deniz Akkaya Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Son Dakika | Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, AB kurumlarını ve üye ülkeleri bütün bölgesel konularda adil,... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 22:16:29. #1.15#
title