Son Dakika | Erdoğan, Michel'e, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir...
Son dakika habere göre Erdoğan, Michel'e, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını iletti.
13.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:33
Erdoğan, Michel'e, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını iletti.
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Kaynak: AA