Son Dakika | Erdoğan: "(Koronavirüs önlemleri) Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala...
Son dakika haberi: Erdoğan: "(Koronavirüs önlemleri) Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım"
14.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:01
Erdoğan: "(Koronavirüs önlemleri) Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım"
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Kaynak: AA