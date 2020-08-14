Son Dakika | Erdoğan: "(Koronavirüs önlemleri) Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala... Son dakika haberi: Erdoğan: "(Koronavirüs önlemleri) Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım"

Erdoğan: "(Koronavirüs önlemleri) Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım" Kaynak: AA