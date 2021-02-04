Son dakika! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı
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Son dakika! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı

04.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:48
Son dakika! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım 2019'da CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Tank Palet Fabrikasına ilişkin açıklama yaparken Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

Davada, Kılıçdaroğlu'ndan 250 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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