Son Dakika | Erdoğan: "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur."
19.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:07
Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur.
Erdoğan: "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş