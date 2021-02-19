Son Dakika | Erdoğan: "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur."
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Son Dakika | Erdoğan: "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur."

19.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:07
Son Dakika | Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur.

Erdoğan: "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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