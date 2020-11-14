Son Dakika | Erdoğan: "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız."
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Son Dakika | Erdoğan: "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız."

14.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:05
Son Dakika | Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız."

Erdoğan: "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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