Son Dakika | Erdoğan: "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız."
14.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:05
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız."
Erdoğan: "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe