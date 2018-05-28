İnce'nin "Gülen'le Görüştü" İddiasına Erdoğan'dan Sert Cevap: İspat Edemezsen Namertsin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde vatandaşa seslendi.

Erdoğani AK Parti'nin kuruluş sürecinden FETÖ elebaşı Gülen'le görüştüğünü iddia eden Muharrem İnce'ye "Bizim Pensilvanya'dan izin alma ihtiyacımız olmadı. Madem böyle bir iddiada bulunuyorsun, bunu ispat etmen gerekir. İspat edemiyorsan namertsin." sözleriyle tepki gösterdi.

SERT İFADELER KULLANDI

Akhisar Stadı'nda partisinin mitinginde konuşan Erdoğan ilk kez CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adını anan Erdoğan sert çıktı ve şu ifadeleri kullandı:

"VAH ZAVALLI VAH"

Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı yatırım falan anlamam diyor. Yerli otomobil için Erdoğan 20 yıl geriden geliyor diyor. Bu ülke yerli otomobilini üretecek. Bunu bu ülkenin devleri yapacak. 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah. Ey İnce sen nerede geziyorsun? Kanal İstanbul'u tanımam diyor.

"GENEL BAŞKAN ADAY OLMUYOR"

Senin mensubu olduğu partinin zaten geçmişinde böyle bir şey yok. Bu CHP'nin bu ülkede dikili ağacı var mı? Bay Kemal da bir garip. Ne diyordu bu İnce? 'Bir seçime girdin kaybettin, ikiye girdin kaybettin... Kaybettin, kaybettin' Ve şimdi cumhurbaşkanı adayı olunca tanıtımında Bay Kemal ne diyor? 'Muharrem gel gel' diyor. Şu hale bak ya. Genel başkan kendisi aday olmuyor. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı çağırışına bak. İşi küçümsüyor. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor. Kim okuyor, genel başkan. Bu işi ne kadar küçümsediklerini gösteriyor.

"İSPAT EDEMEZSEN NAMERTSİN"

Şimdi 'AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedin mi' diye soruyor. Benim gittiğimi söylüyor. Sana ben buradan bir nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Bizim Pensilvanya'dan izin alma ihtiyacımız olmadı. Madem böyle bir iddiada bulunuyorsun, bunu ispat etmen gerekir. İspat edemiyorsan namertsin. Biz partimizi kurduk, 40 yıllık siyasi tecrübemizle kararımızı verdik. Cezaevinden çıktıktan sonra istişarelerimizi yaptık, 16 ay sonra iktidar olduk. Sen nereden izin almaktan bahsediyorsun? Biz istişarelerimizle birlikte halktan ve Hak'tan aldığımız izinle yola çıktık.

İNCE "ELİMDE BELGELER VAR" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi İnce geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın partisini kurarken Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Gülen'le görüştüğünü ve bu görüşmeye dair elinde belgeler olduğunu iddia etmişti.

"GENEL BAŞKANINA ALIŞTIK"

Yanımda olanlar varmış... Ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Bak cevabı verdim. Hadi açıkla. Ben kiminle gittim Pensilvanya'ya, bak bunu açıklaman lazım. Senin genel başkanına alıştık da, sen de bunu söyledin. Aynı yolun yolcususun. Yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.