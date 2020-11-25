Son dakika... Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır."
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Son dakika... Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır."

25.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:04
Son dakika... Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır.

Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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