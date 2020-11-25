Son dakika... Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır."
25.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:04
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır.
Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş