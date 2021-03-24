Son dakika: Erdoğan: "Gündemimizde, sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK'dan FETÖ'ye ve hatta DEAŞ'a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var."
24.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:57
Son dakika habere göre Erdoğan: "Gündemimizde, sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK'dan FETÖ'ye ve hatta DEAŞ'a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var."
Erdoğan: "Gündemimizde, sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK'dan FETÖ'ye ve hatta DEAŞ'a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan