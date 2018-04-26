Son Dakika! "Erdoğan-Gül Görüşmesi Olur mu?" Sorusuna Başbakan'dan Yanıt: Gerek Olmadığı Kanaatindeyim

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında bir görüşme olur mu?" sorusuna, "Gerek olmadığı kanaatindeyim. İtibar zor elde edilir, kolay kaybedilir." dedi.

"ÇATI ADAY ÇOK BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEM"

Muhalefetin çatı adayı projesini değerlendiren Yıldırım, "Muhalefette çok, biz de tek ses var. Çatı aday çok bilinmeyenli bir denklem." dedi.

"BAZI ÖDÜL VERİLENLERİ DOĞRU BULMADIM"

Erbakan ödülleri gecesine değinen Başbakan Yıldırım, "Bazı ödül verilenleri doğru bulmadım." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ NEFERİYİM"

"Seçim sonrasında ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Ben bir AK Parti neferiyim" dedi.