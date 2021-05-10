Son Dakika | Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.
Son dakika politika haberi... Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.
Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun