Son Dakika: Erdoğan: "(Giresun'daki sel) İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir... Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Giresun'daki sel) İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa geçirmeyeceğiz.

Erdoğan: "(Giresun'daki sel) İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa geçirmeyeceğiz." Kaynak: AA