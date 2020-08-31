Son Dakika: Erdoğan: "(Giresun'daki sel) İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir...
Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Giresun'daki sel) İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa geçirmeyeceğiz.
31.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:48
Erdoğan: "(Giresun'daki sel) İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa geçirmeyeceğiz."
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Kaynak: AA