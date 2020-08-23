Son Dakika | Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle... Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı." Kaynak: AA