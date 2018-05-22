Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas ile Telefonda Görüştü
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Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptı. İkilinin İstanbul'da yapılan İİT toplantısının sonuç bildirgesini görüştüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın sağlık durumu iyiye giden Abbas'a bu durumdan duyduğu mutluluğu ilettiği öğrenildi.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI İLE TOPLANILMIŞTI

İkilinin geçen Cuma günü İstanbul'da olağanüstü olarak toplanan İslam İşbirliği Teşkilatının sonuç bildirgesi ile ilgili konuştuğu da belirtildi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sonrası Erdoğan'ın çağrısı ile İİT, İstanbul'da toplanmıştı.

İSRAİL'İ ULUSLARARASI MAHKEMEYE ŞİKAYET ETTİLER

Öte yandan Filistin, İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerindeki tutumunu ve savaş suçlarını uluslararası ceza mahkemesine taşıdı.

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