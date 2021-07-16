Son dakika: Erdoğan: "Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin...
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Son dakika: Erdoğan: "Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin...

Son dakika: Erdoğan: 'Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Erdoğan: "Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyoruz.

Erdoğan: "Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Son dakika: Erdoğan: "Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin... - Haberler
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