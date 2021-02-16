Son dakika! Erdoğan: "(Dünya Dili Türkçe Seferberliği) 224 etkinliği, 2021 içerisinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifetiyle hayata geçireceğiz."
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Son dakika! Erdoğan: "(Dünya Dili Türkçe Seferberliği) 224 etkinliği, 2021 içerisinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifetiyle hayata geçireceğiz."

16.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:12
Son dakika! Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Erdoğan: "(Dünya Dili Türkçe Seferberliği) 224 etkinliği, 2021 içerisinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifetiyle hayata geçireceğiz.

Erdoğan: "(Dünya Dili Türkçe Seferberliği) 224 etkinliği, 2021 içerisinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifetiyle hayata geçireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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