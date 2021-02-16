Son dakika! Erdoğan: "(Dünya Dili Türkçe Seferberliği) 224 etkinliği, 2021 içerisinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifetiyle hayata geçireceğiz."
16.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:12
Son dakika gündem haberi... Erdoğan: "(Dünya Dili Türkçe Seferberliği) 224 etkinliği, 2021 içerisinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifetiyle hayata geçireceğiz.
Erdoğan: "(Dünya Dili Türkçe Seferberliği) 224 etkinliği, 2021 içerisinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifetiyle hayata geçireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe