Son Dakika: Erdoğan: "Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı...
Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır.
24.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:13
Erdoğan: "Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır."
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Kaynak: AA