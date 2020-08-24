Son Dakika: Erdoğan: "Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı... Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır.

Erdoğan: "Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır." Kaynak: AA