SON DAKİKA! Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi 2021 Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT sonuçlarının ardından adaylar 2021 öğretmen ataması için kullanacakları puanları ve başarı sıralamalarına ulaştı. Peki 2021 öğretmen atamaları ne zaman olur? SON DAKİKA! Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi 2021 Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak?

SON DAKİKA! Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi 2021 Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak?Öğretmen adayları, MEB Personel alımları gibi 2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusunu da sıkça araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan, öğretmen atama takvimini açıklaması bekleniyor. Peki 2021 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı her sene olduğu gibi bu sene de atama yapmaya devam edecek. Sayıştay raporlarına göre kurum bazlı 138 bin öğretmen açığı bulunuyor. Acil ihtiyaçların karşılanması için ücretli öğretmen atamaları yapılırken, sözleşmeli öğretmen alımları yapıldıktan sonra ücretli öğretmen çalışmaları sonlandırılmaktadır. Buna göre bu sene öğretmen ataması müjdesi Cumhurbaşkanı tarafından verilecek. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen ataması müjdesini ne zaman verecek? Tarih belli oldu mu?

MEB Personel Müdürlüğü ile Görüşülüyor

Atama bekleyen öğretmen temsilcileri, öğretmen dernekleri sıklıkla Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü bölümleri ile görüşmelere devam ederken geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ile de görüşme yapılmıştı. Buna göre gelen bilgilerde Cumhurbaşkanının öğretmen ataması müjdesini Ocak ayında vermesinin planlandığı belirtilmektedir.

Ocak ayında Cumhurbaşkanı tarafından müjde gelirse birkaç gün içerisinde ilanın MEB tarafından kamuoyuna paylaşılması ve müracaatların da başlaması bekleniyor.

Kaç Bin Öğretmen Alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığında henüz sayı kesinleşmedi. Atama bekleyen öğretmenler 60 bin atama taleplerini iletirken, Milli Eğitim Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığından ihtiyaçlar doğrultusunda 55 bin civarlarında sayı için anlaşma yapmaya çalıştığı öğrenildi. Son karar yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek olup, Ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanının öğretmen ataması müjdesini vermesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2021 yılı öğretmen ataması ile ilgili tüm detaylar atama takvimi içerisinde yer alacak. MEB'den atamaların başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak 2021 başlarında konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunulması ve takvimin adayların bilgisine sunulması öngörülüyor.

2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

2021 yılında atanmayı bekleyen öğretmenler 2020'de kaç öğretmen atandı sorularını soruyorlar. 2020 yılında 60 ayrı branşta öğretmen atamaları yapıldı. 50 taban puanıyla yapılan atamalarda binlerce öğretmen atandı. Örnek verecek olursak; Sınıf öğretmenliği ataması 2831, Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801, İngilizce öğretmeni ataması 1739, Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518 ve İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.