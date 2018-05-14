Erdoğan Kudüs İçin Harekete Geçti: İİT Cuma Günü Toplanacak, Dev Mitingler Yapılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs olayları nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cuma günü İstanbul'da toplanacağını, aynı gün Yenikapı ve Pazar günü ise Diyarbakır'da dev mitingler düzenleneceğini söyledi.

50'NİN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının ardından Gazze başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında eylemler düzenlendi.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 50'nin üzerinde Filistinli şehit oldu. ABD'nin Büyükelçiliğini taşıması ve İsrail'in kanlı müdahalesine Türkiye ve dünyadan tepki sesleri yükseldi.

EN SERT TEPKİ ERDOĞAN'DAN GELDİ

Türkiye'den en sert tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yaşananları "soykırım" olarak nitelendirip, ABD ve İsrail'i lanetledi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

Bu soykırımı, ister yapan ABD olsun ister İsrail olsun lanetliyoruz. Sessiz kalanları da lanetliyoruz. İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail bir terör devletidir. İsrail'in yaptığı soykırımdır. Bu soykırımı yeni yapmıyor.

"İİT'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA DAVET ETTİK"

Saldırı haberlerini almaya başladıktan hemen sonra sayın başbakan ve diğer arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. Türkiye olarak yapılan vahşete tepkimizi koymak için kararlar aldık. Yarın başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik, İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü topantıya davet ettik. BMGK'yı acil toplanmaya davet ediyoruz. TBMM de yarın özel toplanacak.

"PEK ÇOK LİDERLE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Pek çok lider ile görüşmeler yapacağız. Bugün zülme ve haksızlığa karşı insanlığın dayanışma günüdür. Bugünün İslam dünyası olarak Küdüs'ü kaybettiğimiz gün olmasına asla izin vermeyeceğiz.

"YENİKAPI'DA MİTİNG YAPACAĞIZ"

Cuma günü öğleden sonra, Yenikapı Meydanı'nda zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

"RAMAZAN AYI BOYUNCA YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEYECEĞİZ"

Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım.

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, Ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz.

Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.